إيران تعلن استعدادها لاستئناف العلاقات مع السعودية

صرح وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، بأن بلاده على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية، حال وجود رغبة متبادلة من الرياض.

وقال خلال كلمته في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى طهران للحوار، إن السلطات الإيرانية مستعدة لتطبيع العلاقات مع السعودية، واستئناف البعثات الدبلوماسية وفتح السفارات في البلدين، وفق موقع "إيران إنترناشينوال" الناطق بالإنجليزية.

وشدد عبداللهيان في كلمته على أن الموقف الإيراني لابد أن يرافقه رغبة سعودية في هذا الشأن.

وفي السياق، أعلن الوزير عن استعداده شخصيا لعقد اجتماع مشترك مع نظرائه في دول الخليج، على هامش القمة الإقليمية بشأن العراق المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء.

واعتبر أن هذه القمة "قد تخلق مساحة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة".

وتستضيف عمان، الثلاثاء، القمة الإقليمية الثانية لدول جوار العراق.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد ذكرت أن وزير الخارجية عبداللهيان سيتوجه في وقت لاحق من اليوم الإثنين إلى عمان.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني والمصري بالعاصمة عمان، توقعاته بمشاركة تركيا وإيران في المؤتمر.