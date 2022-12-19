أعلن الأمن العام الأردني، الاثنين، مقتل 3 رجال أمن إضافة لمشتبه به بقتل ضابط أمن جنوبي البلاد، وذلك أثناء تنفيذ مداهمة.

وذكرت مديرية الأمن العام، في بيان مقتضب، إنها "تنعى استشهاد ثلاثة من عناصرها وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلابيح (في وقت سابق الاثنين)".

وأوضحت المديرية أن "المشتبه به المقتول من حملة الفكر التكفيري وجرى ضبط ثمانية أشخاص آخرين"، مضيفة أن التحقيقات جارية.

ومساء الخميس الماضي، قُتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح، برصاصة في الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة "من الخارجين عن القانون" في محافظة معان جنوبي البلاد.

كما أصيب ضابط وضابط صف آخرين، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام في بيانات سابقة، بينما لم تعلن الأجهزة الأمنية حينها إلقاء القبض على القاتل.

وتشهد معان منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إضراباً في قطاع النقل، للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور فيما بعد إلى إضراب عام أغلقت على إثره المحال التجارية بالكامل.

كما تشهد محافظات أخرى من المملكة، إضافة إلى معان، احتجاجات وأعمال شغب، دفعت الأمن إلى التعامل معها وفضها.