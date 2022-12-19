فرار 26 سجيناً من سجن بمحافظة البقاع غربي لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية فرار 26 سجيناً، الاثنين، من سجن في محافظة البقاع غربي لبنان، "معظمهم مدانون بتهم تجارة الممنوعات والأسلحة".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) إن "26 سجيناً فرّوا فجر اليوم من سجن جب جنّين في البقاع الغربي"، مضيفة أن "معظم المسجونين الهاربين مُدانون بتهم تجارة الممنوعات والأسلحة".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي على ملابسات الفرار حتى الساعة 10 صباحاً (ت.غ).

وتتكرر في لبنان حوادث فرار السجناء، حيث تشهد البلاد أزمة ازدحام داخل السجون وأوضاعاً مزرية، فضلاً عن احتجاز المئات منذ سنوات طويلة دون محاكمة.

وفيما لم يقرّ البرلمان قانونًا يهدف إلى "تخفيف زحمة السجون" كانت بعض الكتل النيابية قد تقدمت به، ينظم أهالي بعض السجناء تظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بـ"عفو العام".