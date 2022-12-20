إقبال غير مسبوق على شراء "البشت" القطري من الأجانب

شهد سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة إقبالاً غير مسبوق من مشجعي الأرجنتين وبلدان أخرى لشراء "البشت" القطري بعد ارتداء اللاعب ليونيل ميسي له في ختام مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وشهدت محلات بيع "البشت" في السوق إقبالا كبيرا على شراء اللباس العربي المميز، كما حرص الجماهير على التعرف على صناعته وطريقة لبسه.

وخطف الزي العربي المعروف باسم "البشت" أضواء ما بعد انتهاء مونديال قطر، عقب ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي له قبيل رفعه كأس العالم الذي استضافته الدوحة على مدار نحو شهر.

وقال أحمد السالم، صانع البشت الذي أهداه أمير قطر لميسي: "فخورون جداً بأن البشت القطري الذي يُصنع في محل السالم هو صناعة قطرية من الألف إلى الياء"، وفق صحيفة "الراية" القطرية.

وأشار السالم إلى ارتفاع الإقبال على شراء "البشت" منذ حفل تسليم الكأس الذهبية، لا سيما من جماهير المونديال من الجنسيات الغربية.

وتوقع السالم زيادة حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع التفاعل العالمي مع ارتداء النجم الأرجنتيني له.

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم مساء الأحد، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4 ـ 2)، وقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإلباس ميسي هذا الزي العربي غال الثمن الذي عادة ما يرتديه الملوك والأمراء.

والتقط النجم الأرجنتيني الصور بالزي العربي قبيل وبعد رفع الكأس، قبل أن يخلعه ويواصل الاحتفالات بزي وألوان منتخبه الوطني.