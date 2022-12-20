استشهاد الأسير ناصر أبو حميد في السجون الإسرائيلية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أسيراً استشهد داخل مستشفى إسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي.

وأعلنت الهيئة (حكومي)، في بيان، نبأ استشهاد الأسير ناصر أبو حميد البالغ من العمر 50عاماً في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي.

واتهمت الهيئة السلطات الإسرائيلية بقتل أبو حميد عبر سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأشار نادي الأسير غير الحكومي في بيان، إلى ارتفاع عدد الشهداء داخل السجون الإسرائيلية إلى (233) شهيداً منذ عام 1967، منهم (74) شهيداً ارتقوا نتيجة الإهمال الطبيّ أو كما يطلقون عليه القتل البطيء.

والفلسطيني أبو حميد، من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، وكذلك تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

وله خمسة أشقاء أيضاً يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، وسادس قتل في العام 1994، وهدمت قوات الاحتلال منزلهم مرات عديدة، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.

وظهر الاثنين، نقلت السلطات الإسرائيلية أبو حميد وبشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية.

ويوم أمس حمل مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة أبو حميد، مشيراً إلى أنه وصل إلى مرحلة حرجة جداً دون تلقي الدعم والعلاج.

وأضاف: "نحن أمام جريمة صهيونية مكتملة الأركان".

وتعتقل إسرائيل في سجونها 4700 فلسطيني، بينهم 150 طفلًا، و33 سيدة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.