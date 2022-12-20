النظام السوري يعلن إصابة عسكريين اثنين في قصف إسرائيلي

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، الثلاثاء، إصابة عسكريين اثنين في قصف جوي إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق بعد منتصف الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، إنه "حوالي الساعة 30:00 (بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم (الثلاثاء) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وقال المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها".

وأشار إلى أن "القصف أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته وكالة "سانا" حتى الساعة 06:15 (ت.غ).

وتتعرض مواقع قوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران في سوريا، منذ سنوات، إلى قصف إسرائيلي متكرر، كان آخرها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفر عن مقتل 4 جنود من قوات النظام وإصابة آخر.