انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الأردن

انطلقت، ظهر الثلاثاء، أعمال النسخة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية بمنطقة البحر الميت غربي العاصمة عمان.

وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني، في كلمة له في الافتتاح، أن مؤتمر بغداد يهدف إلى "خدمة مصالحنا المشتركة وضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره".

وقال الملك عبد الله: إن "التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيداً، لكننا نؤمن أيضاً أن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة، لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره ركناً أساسياً في منطقتنا، ونتطلع لمواصلة العمل معكم لتعميق شراكاتنا خدمة لشعوبنا".

وأضاف: "المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات أمنية وسياسية، وتحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي، بالإضافة إلى الحاجة لتأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي".

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمة له بالمؤتمر، إن بلاده متمسكة ببناء علاقات وثيقة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف السوداني أن العراق يتمسك ببناء علاقات وثيقة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، وأنه "لن يسمح بأي تهديد من العراق لأي دولة بالجوار والمنطقة".

وأردف أن "العراق يواجه تهديداً وجودياً بسبب شح المياه ويعمل مع تركيا وإيران لضمان أمنه المائي".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له بالمؤتمر، إن العراق أحد ضحايا عدم الاستقرار الإقليمي وعلينا تجاوز الانقسامات الحالية بين دول المنطقة".

وأضاف ماكرون أن "المنطقة تتحول إلى مركز ثقل دبلوماسي وتعزز دورها في الاستقرار العالمي"، مشدداً على أن "حل المشكلات الأمنية في العراق وسوريا ولبنان يتطلب أجندة تعاون صادقة بين هذه الدول".

من جانبة، أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر، أن "انعقاد اجتماعنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة، على اعتزام مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق، ورغبة صادقة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة وفرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق".

وتابع أن "الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية أثبتت أن تحقيق الاستقرار له متطلبات لا غنى عنها".

وذكر أن تلك المتطلبات "تبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة، وتمكين مؤسساتها من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون وصد القوات الخارجة عنه وصون مقدرات وثروات الشعوب، وهو ما سيوفر المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الحكم الرشيد".

وأشار السيسي إلى أن هذه المتطلبات "لن تتحقق ما لم يتم إعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وبما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد وتجاوز مفاهيم الطائفية والتشدد والانقسام والأفكار الرجعية التي لا مكان لها في عصرنا الحالي".

وأضاف أن "العالم يتسع للجميع والاختلاف لا يمكن التعاطي معه بالاستمرار في صراعات ممتدة لا غالب فيها ولا مغلوب".

ويشارك بالمؤتمر 12 دولة، وهي العراق والأردن المستضيفتان للمؤتمر وفرنسا الداعية له، وتركيا ومصر والكويت والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين وإيران.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة العراق على توفير الأمن والاستقرار والازدهار، ويتطرق إلى مناقشة ملفات محورية أخرى، تتصدرها المنطقة والإقليم.

وكانت النسخة الأولى من المؤتمر قد عقدت بالعاصمة العراقية بغداد في أغسطس/ آب 2021.