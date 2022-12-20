فصيل سوري يسلم جثة زعيم "داعش" للقوات الأمريكية

كشف فصيل مسلح في سوريا عن نبش قبر زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبو الحسن الهاشمي" وتسليم جثته للقوات الأمريكية، حسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة الأناضول مساء الاثنين.

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قُتل "القرشي" في عملية عسكرية لمجموعة من المعارضة السورية في محافظة درعا جنوبي سوريا، بحسب ما أكدته المجموعة لوكالة الأناضول آنذاك وأعلنته القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سينتكوم".

وأوضح المصدر، الذي شارك في العملية العسكرية ضد "داعش" وطلب عدم نشر اسمه لدواعٍ أمنية، أن الفرقة الثامنة، وهي فصيل يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة التنف جنوبي سوريا، أخرجت الجثة المدفونة في مدينة جاسم بريف درعا وسلمتها قبل 10 أيام للقوات الأمريكية في القاعدة.

وذكرت الوكالة أنها حصلت على تسجيل مصور لما قال المصدر إنه قبر "القرشي"، ويظهر وقد نُبش ووضعت حجارة فوقه.

وأضافت أنه حتى الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش لم يتسن لها التأكد من مصير جثة زعيم "داعش" من مصدر آخر.