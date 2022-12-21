إيران تعلن استعداد السعودية لمواصلة الحوار المشترك

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، استعداد السعودية لمواصلة المفاوضات مع إيران.

وكتب عبد اللهيان، في تغريدة عبر تويتر "التقيت نظيري السعودي فيصل بن فرحان على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي عقد، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن ابن فرحان أكد استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع إيران.

وأشار عبد اللهيان "إلى جانب السعودية، أتيحت لي الفرصة على هامش القمة لإجراء حديث ودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية سلطنة عمان، وقطر، والعراق، والكويت".

واختتم الوزير الإيراني قائلا: "لقد شاركنا في القمة الإقليمية الثانية لدول جوار العراق بهدف التأكيد على دعمنا للعراق".

وأعلن المشاركون في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بنسخته الثانية التي جرت في الأردن، الثلاثاء، عن توافقهم على دعم العراق في مواجهة جميع التحديات، بما في ذلك الإرهاب.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب انتهاء أعمال المؤتمر الذي عقد في منطقة البحر الميت غربي العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 12 دولة، وفق مراسل الأناضول.

وتضمن البيان الختامي تجديد المشاركين دعمهم للعراق في جهود ترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات قادرة على التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة العراق على توفير الأمن والاستقرار والازدهار، وتطرق إلى مناقشة ملفات محورية أخرى، تتصدرها المنطقة والإقليم.

وعُقدت النسخة الأولى من المؤتمر بالعاصمة العراقية بغداد في أغسطس/ آب 2021.