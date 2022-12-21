الحكومة السورية المؤقتة تشكل لجنة لمكافحة المخدرات شمالي سوريا

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للمعارضة السورية، تشكيل لجنة خاصة لمكافحة المخدرات في الشمال السوري.

وذكرت الحكومة المؤقتة في بيان، الأربعاء، أن "لجنة مكافحة المخدرات عقدت اجتماعها التأسيسي الأول الأربعاء، في مقر الحكومة بمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بحضور رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى".

كما حضر الاجتماع، وفق البيان، "عدد من وزراء الحكومة وهيئاتها وعديد من رؤساء النقابات والمنظمات والمديريات العاملة في الشمال السوري".

وحث مصطفى، في كلمته خلال الاجتماع، "جميع الجهات المشاركة على التعاضد وبذل أقصى الجهود للحد من انتشار تعاطي المخدرات، ومعالجة المتعاطين، ومحاسبة المروِّجين".

وتهدف اللجنة الجديدة، وفق مصطفى، إلى "الوصول لمجتمع سليم يخلو من الآثار السلبية والخطيرة لرواج المخدرات وتفشيها وهو ما يعمل عليه نظام الأسد وداعموه".

وقال مصطفى: "ننبري نحن في منطقة عملنا في الداخل السوري المحرر لعمل منظم يستدعي مشاركة جميع الفعاليات لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة وما يترتب عنها من نتائج وخيمة".

ووفق بيان الحكومة المؤقتة، ناقش الاجتماع التأسيسي النظام الداخلي للجنة، واختيار مكتبها التنفيذي برئاسة وزير الداخلية وعضوية 4 وزراء (الدفاع، والصحة، والتربية، والعدل) وممثلين عن النقابات والمنظمات.