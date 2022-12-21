النظام السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى محيط مدن منبج وتل رفعت وعين العرب

أفادت مصادر محلية في شمال سوريا أن قوات النظام أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محيط مدن منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني).

وقالت المصادر إن قوات النظام بدأت منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري بإرسال تعزيزات إلى نقاط عسكرية في محيط المدن الثلاث الواقعة تحت سيطرة تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات المذكورة قدمت إلى مدرسة المدفعية في منطقة الراموسة ومطار كويرس العسكري في مدينة حلب (شمال).

وتضمنت التعزيزات عشرات الدبابات والمدفعية، إضافة إلى مئات المقاتلين مما يسمى "مجموعة النمر" التابعة لقوات النظام.

ووصلت التعزيزات إلى نقاط عسكرية كانت موجودة سابقاً فضلا عن نقاط تم إنشاؤها مؤخراً.

وتمركزت على الخط الممتد من جنوب شرق منبج إلى جنوب غربها في قرى وبلدات قباي صفير وقباي كبير والسخنة وعبيد محمد وشعيب وتل أسود وخان الحمر وأم خرزة والهوتة والعريمة.

أما في مدينة تل رفعت، فتمركزت قوات النظام في جنوب شرق وجنوب غرب المدينة في قرى وبلدات نبل والزهراء وماير وريتان وحردتين ودير زيتون وتل سوسين وتل جبين وفافين.

كما وصلت تعزيزات تضم أسلحة ثقيلة إلى جنوب مدينة كوباني قرب الطريق الدولي M4، حيث تقع "صوامع صرين" التي تستخدمها روسيا قاعدة عسكرية لها.