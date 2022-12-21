دعوات في مؤتمر "بغداد 2" لابتعاد العراق عن المحور الإيراني

اختتم مؤتمر "بغداد 2" أعماله في الأردن أمس الثلاثاء، فيما دعت فرنسا العراق الى الابتعاد عن المحور الإيراني للتوصل لحل للأزمات المتعددة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المشاركون في بيانهم الختامي أنهم سيواصلون "التعاون مع العراق لدعم استقراره وسيادته والعملية الديمقراطية في هذا البلد" الذي خرج من أزمة سياسية استمرت أكثر من عام.

وأعربوا عن دعمهم "لجهود العراق في تكريس الحوار كوسيلة لحل الأزمات الإقليمية".

ويشكل المؤتمر اختباراً لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمّد شياع السوداني، الذي جاء تعيينه بعد جمود سياسي أستمر لأكثر من عام ويُعتبر أقرب إلى إيران من سلفه مصطفى الكاظمي.

الرئيس الفرنسي دعا في كلمته في المؤتمر، العراق إلى اتباع مسار آخر بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"، في إشارة الى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد.

وقال ماكرون "أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي (...) باستقرار المنطقة"، داعيا الى اتباع "مسار بعيد عن أشكال الهيمنة والإمبريالية، وعن نموذج يُملى من الخارج".

وأضاف أن "العراق اليوم مسرح لتأثيرات وتوغلات وزعزعة ترتبط بالمنطقة بأسرها" بدون ذكر إيران التي يحضر وزير خارجيتها المؤتمر.

وتعزز إيران قبضتها على هذا العراق مع سيطرة الأحزاب الموالية لها على البرلمان وقيام حكومة من هذه الأغلبية.

كما تتدخل طهران عسكريًا في سوريا وتدعم نظام بشار الأسد وتساند المتمردين الحوثيين في اليمن وتتمتع بنفوذ كبير في لبنان الغارق في أزمة سياسية من خلال حزب الله.

- "دور محوري"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي شارك في القمة شدد في كلمته على ان "مصر تؤكد رفضها اي تدخلات خارجية في شؤون العراق".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي في كلمته أن "العراق متمسك ببناء علاقات تعاون وثيقة ومتوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين وينأى بنفسه عن اصطفاف المحاور وأجواء التصعيد وينفذ سياسة التهدئة وخفض التوترات".

من ناحيته، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "المملكةَ تؤكدُ رَفضها التامِّ لأي اعتداءٍ على أيّ شِبرٍ من أراضي العراق. كما تُؤكد على وقوفها صفاً واحدًا مع الأشقاءِ في العراقِ في محاربةِ الإرهابِ والتّطرفِ وكلّ مَن يَسعى للدمارِ والخرابِ وإثارةِ الانقسامات".

من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته التي تخللها فقرات بالفرنسية، إن "التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا، لكننا نؤمن أيضا أن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة، لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره ركنا أساسيا في منطقتنا"، مشيرا الى "دور العراق المحوري والرئيسي في المنطقة وفي تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي".

- اجتماع اوروبي ايراني

على هامش القمة، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء في عمان، وطلب منه وقف قمع التظاهرات في إيران وانهاء الدعم العسكري لروسيا.

يأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى إلى طريق مسدود.

وحضر اللقاء منسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا وعلي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين، بحسب مصدر دبلوماسي إيراني.

وقال بوريل في تغريدة "شددت على ضرورة الإنهاء الفوري للدعم العسكري لروسيا والقمع الداخلي في إيران".

من جهته، نصح الوزير الإيراني الأوروبيين "بتبني نهج بناء وواقعي من أجل إعادة إطلاق الاتفاق النووي"، وفق المصدر نفسه.

وعلى جدول أعمال ماكرون الذي زار الإثنين حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة سواحل مصر للاحتفال التقليدي بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية، لقاء ملك الأردن عبد الله الثاني "الحليف في محاربة الإرهاب" الأربعاء، بحسب باريس.