تركيا تدعو إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الشمال السوري

دعت تركيا بالإضافة إلى الدول الغربية والأمم المتحدة، إلى تجديد الآلية التي تتيح إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا عبر بوابة باب الهوى الحدودية الشمالية.

وقال المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو في كلمة في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأربعاء، إنه من المهم الاستمرار في تقديم المساعدات للسوريين في ظل إطالة أمد الأزمة الإنسانية وزيادة الاحتياجات.

وأوضح أن آلية المساعدة الذي تنتهي مدته في 10 يناير/ كانون الثاني 2023 عبر الحدود تعتبر بمثابة خط إنساني موثوق به لملايين الأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب سوريا.

وأكد أن الهدف الوحيد من مواصلة العمل بالآلية هو إنقاذ حياة ملايين المحتاجين في الشمال السوري.

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية لمدة 6 أشهر.

وتعارض موسكو، الداعم الثاني الكبير لنظام بشار، تمديد الآلية وتهدد باستخدام الفيتو لإنهائها.