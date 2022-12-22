حقوقيون: تنظيم واي بي جي الإرهابي يختطف فتاة سورية

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي اختطف فتاة تبلغ 14 عاماً في محافظة حلب لتجنيدها بصفوفه.

وأوضحت الشبكة في بيانها، أن الإرهابيين اختطفوا الفتاة من حي الشيخ مقصود بمركز مدينة حلب يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر البيان أن التنظيم الإرهابي منع الفتاة المختطفة من التواصل مع أسرتها.

يذكر أن التنظيم يقوم باختطاف الأطفال لتدريبهم على حمل السلاح في معسكراته الموجودة بالمناطق التي يحتلها في سوريا.

وكان التنظيم نفسه اختطف طفلين خلال الشهر من مدينتي تل رفعت ومنبج لتجنيدهما في صفوفه.