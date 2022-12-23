عباس يشدد بأنه لن يسمح باستهداف إسرائيل للوجود المسيحي في فلسطين

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بأنه لن يسمح باستهداف إسرائيل للوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة أعياد الميلاد، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال عباس: "إننا نواجه اليوم إجراءات المحتلين، بوحدتنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية وصمودنا على أرضنا، ووقوف العالم إلى جانب الحق والعدل".

وأضاف: "لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا ومنطقتنا".

وشدد على "مواصلة العمل من أجل تثبيت الرواية الفلسطينية، ونقض الرواية الصهيونية الزائفة".

وتابع: "سنتصدى لأي إجراءات عنصرية تهدف لمحو هويتنا الوطنية، وتراثنا الثقافي المسيحي والإسلامي".

ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت والتصدي للجرائم الإسرائيلية بوقف أعمال التوسع الاستيطاني وضم الأراضي، وخلق نظام استعماري عنصري، وما يصاحب ذلك من تغيير لهوية وطابع مدينة القدس، واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية.

وقال: "لا يمكننا أن ننسى الألم والمعاناة التي تعتصر قلوبنا في هذه الأيام بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والعنصرية وزرع المستوطنات الاستعمارية وطرد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وهدمها، واستشهاد المئات خلال هذا العام".

وأكد الرئيس عباس، على عدم القبول بالممارسات الإسرائيلية"، قائلاً: "سنواجه تلك الممارسات بالمقاومة الشعبية السلمية، وفي المحافل والمحاكم الدولية كافة.

وتبلغ الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد في فلسطين ذروتها ليلة 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، (بحسب التقويم الغربي)، حيث يقام قداس منتصف الليل.