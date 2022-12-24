تركيا تنتقد إعلان توظيف "مُسيس" لرويترز

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، وكالة رويترز للأنباء على خلفية "إعلان توظيف" ذو فحوى سياسي من أجل مكتبها في تركيا.

وقال ألطون: "يبدو أن رويترز تبتعد عن الحقائق وتستخدم منظوراً متحيزاً حول ما حدث في تركيا خلال عهد الرئيس أردوغان"، في معرض تعليقه على إعلان الوكالة.

وأشار إلى أن "العبارات الواردة في إعلان رويترز لا يمكن أن تبدو منطقية إلا في منشور دعائي"، مضيفاً "هذه ليست صحافة إطلاقا".

وأردف أنه "يجب على وسيلة الإعلام أن تسأل صحفييها على الأرض عن الحقائق قبل أن تستخدم أحكامها المسبقة حول ما يحدث كخط رئيسي للأخبار".

وقال إنه "من الأفضل لرويترز مقارنة الجمل الواردة في إعلانها مع مبادئ الصحافة التي تدعي الالتزام بها والمتمثلة في الاستقلال والنزاهة والحيادية والموثوقية".

وفي السياق، انتقد مئات الأتراك من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وكالة الأنباء البريطانية رويترز لإدراجها مؤخراً في قائمة الوظائف على موقع "لينكد إن"، لتحيزها للغاية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي حين وصف إعلان التوظيف في رويترز بأنه "فاضح"، قال أحد مستخدمي تويتر إن "رويترز تبحث عن شخص ينشر العداء لأردوغان".

وكانت وكالة رويترز ذكرت في الوصف للوظيفة المطلوبة أنها تبحث عن "مرشح يدعم فيه فريقنا عالي الأداء ويمكنه تقديم قصصاً عن المشاريع في نفس الوقت الذي الذي يغطي منعطفاً حرجاً في حكم أردوغان، مع تضخم جامح والليرة المنهارة يجتمعان في مواجهة محاولته لإعادة انتخابه في الأشهر المقبلة"، زاعمة أن "أردوغان أبعد تركيا عن تقاليدها الحديثة والعلمانية".

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