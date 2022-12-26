مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات فلسطينيين جنوبي نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الاثنين، 4 مركبات واعتدوا على أحد المنازل أثناء مهاجمتهم قريتين فلسطينيتين شمالي الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان (جهة حكومية) شمالي الضفة، إن عدداً من المستوطنين يرجّح أنهم من مستوطنة "يتساهر" هاجموا قريتَي عوريف وبورين جنوبي مدينة نابلس.

وأضاف دغلس، في تصريح لوكالة الأناضول: "أحرق المستوطنون 3 سيارات في بلدة بورين، وأحرقوا سيارة وهاجموا منزلاً بالحجارة في بلدة عوريف".

وأشار دغلس إلى تكرار اعتداءات المستوطنين في القريتين "دون أن يتم اعتقال أي مستوطن من قبل جيش الاحتلال".

من جهتها، قالت شاهدة عيان من قرية عوريف، إن "هجوم المستوطنين بدأ بعد انتصاف الليل، وتخلّله حرق سيارة وإلقاء حجارة على منازل المواطنين".

وأضافت أن "المواطنين سارعوا إلى إطفاء الحريق بإمكانات محلية".

ونفذ مستوطنون إسرائيليون 755 اعتداءً بالضفة منذ بداية العام وحتى 22 ديسمبر/ كانون الأول، منها 594 خلفت أضراراً في ممتلكات الفلسطينيين و161 أسفرت عن إصابات، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

في سياقٍ آخر، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال مداهمات نفذها فجر الاثنين 13 فلسطينياً من محافظات الخليل (جنوب) والقدس ورام الله (وسط) ونابلس وطولكرم وجنين (شمال).

وبحسب المكتب الأممي ذاته، نفّذ الجيش 3437 عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.