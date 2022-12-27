أردوغان يحيي الذكرى 86 لوفاة شاعر نشيد الاستقلال

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذكرى 86 لوفاة الشاعر محمد عاكف أرصوي، كاتب كلمات نشيد الاستقلال الوطني للبلاد.

واستذكر أردوغان، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، الشاعر أرصوي بـ "الرحمة والاحترام والامتنان".

وأرفق الرئيس التركي تغريدته بصورة للشاعر التركي الذي وافته المنية في 27 ديسمبر/ كانون الأول 1936.

وكتب أرصوي "نشيد الاستقلال" في منزله بالعاصمة أنقرة، وخلّد فيه معركة أمته من أجل البقاء بعد الحرب العالمية الأولى التي توجت بالتحرير عام 1921 بعد حرب الاستقلال التركية ضد الاحتلال الأجنبي.

وتتناول قصائد الشاعر أرصوي المشكلات الاجتماعية والقضايا الفلسفية والدينية والسياسية والأخلاقية.