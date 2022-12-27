بطريركية الروم الأرثوذكس: متمسكون بجميع حقوقنا وممتلكاتنا وأوقافنا بالقدس

أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، اقتحام إسرائيليٍّ أرضاً تابعة لها في بلدة سلوان في القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن البطريركية الثلاثاء، وأضاف البيان: "اقتحمت مجموعة صهيونية متطرفة أرضًا للبطريركية في وادي حلوة بسلوان جنوب البلدة القديمة في القدس، دون أي وجه حق أو قرار قضائي يسمح لها اقتحام الأرض".

واستهجنت البطريركية "عملية الاقتحام التي تمّت بحماية قوات شرطة وحرس حدود إسرائيلية".

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية وفّرت الحماية لمجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قامت بتسييج الأرض.

وفجّرت الخطوة الإسرائيلية مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، أصيب خلالها عدد من السكان واعتُقل 5 بحسب شهود عيان.

وقالت البطريركية إن "قطعة الأرض هذه المعروفة بالأرض الحمراء، تبلغ مساحتها 5 دونمات، وقد أجّرتها منذ أوائل القرن الماضي لعائلة سمرين التي ما زالت تزرعها إلى يومنا هذا".

وأضافت إن "عملية الاقتحام هذه تعتبر تعدّيًا واضحًا على أملاك البطريركية".

بطريركية الروم الأرثوذكس شددت على "تمسّكها بجميع حقوقها وممتلكاتها وأوقافها، ولن تدخر أي جهد من أجل حمايتها والدفاع عنها، ولن تتراجع قيد أنملة عن نهجها المدافع عن الحقوق الأرثوذكسية".

وحتى مساء الثلاثاء، لم تعلّق السلطات الإسرائيلية على بيان البطريركية.

ويأتي هذا الاقتحام فيما تصعّد الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية من محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية.