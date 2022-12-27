مباحثات تركية سودانية في الخرطوم لتعزيز العلاقات والتبادل التجاري

أجرى السفير التركي في الخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو زيارة لوزير الخارجية السوداني علي الصادق، في مكتبه بالخرطوم، الاثنين، بحثا خلالها سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأناضول، أن الجانبين بحثا الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

وقدّم السفير التركي، خلال اللقاء، مقترحات حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والاقتصاد، وزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون بين أنقرة والخرطوم في المجالات القنصلية، والزراعية والثروة الحيوانية.

يُذكر أن جوبان أوغلو بدأ مهامه كسفير لتركيا في الخرطوم، قبل 3 أشهر.