مصرف لبنان المركزي يخفض سعر الليرة إلى 38 ألفاً عبر منصة "صيرفة"

أعلن مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، خفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار عبر منصة "صيرفة" إلى 38 ألفاً، من قرابة 31 ألفاً قبل أسبوع.

وأرجع المصرف قراره، الصادر في بيان، إلى عمليات مضاربة متصاعدة تشهدها السوق، إلى جانب عمليات تهريب الدولار إلى خارج البلاد، خلال فترة أعياد الميلاد.

وسمح المصرف لجميع الأفراد والمؤسسات في البلاد بالبيع بهذا السعر حتى تغييره مرة أخرى، دون تحديد موعد لذلك.

وتسبب الارتفاع في تهريب الدولار والمضاربة، التي تتم على العملة الأمريكية، بتضخم في الأسواق، ما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار، وفق البيان.

وفي مايو/ أيار 2021، أطلق مصرف لبنان منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم المصرف بالتدخّل عند اللزوم.

واعتباراً من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن المصرف تعليق شراء الدولار عبر منصة صيرفة حتى إشعار آخر، والإبقاء على البيع.