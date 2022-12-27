يتقدمهم الأتراك.. جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تعلن أعلى الجنسيات ترشيحاً

أعلن مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، انتهاء عملية الفرز الأولى للترشيحات المقدمة لها في الموسم الثامن لعام 2022، إذ أوضح أن المشاركات لهذا العام تمثل أفراداً ومؤسسات معنية بالترجمة من 29 دولة مختلفة، تقدمتهم تركيا.

وكشفت المتحدثة الإعلامية للجائزة الدكتورة حنان الفياض (لديلي صباح)، عن أن لجنة التسيير تسلمت هذا العالم ترشيحات مترجمة توزعت بين قطر وتركيا وإسبانيا والأردن والإمارات والجزائر والسعودية، إضافة إلى السودان والصومال والعراق والكويت وألمانيا والمغرب والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وتونس والنيجر وجنوب إفريقيا وسلطنة عمان سوريا، وفلسطين وفرنسا ولبنان وكندا وهولندا وليبيا، ختماً بمصر ونيوزلندا ورومانيا وأندونيسيا وتنزانيا وكازخستان.

وأضافت الفياض "في تصريحات خاصة لديلي صباح" أن تركيا احتلت الصدارة في أعلى الدول ترشيحاً يليها مصر والسعودية، ومن ثم قطر والمغرب والعراق والأردن، أما بالنسبة للجنسيات، فقد تقدم الأتراك قائمة الترشيحات من حيث الجنسيات، ثم المصرية والسعودية، والسورية، والعراقية، والأردنية.

وفيما يخص المترجمين الأتراك وإقبالهم على المشاركة في الجائزة، أشادت الفياض باهتمام الأتراك المتزايد بالثقافة العربية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل ازدياد أعداد الجاليات العربية في تركيا، إضافة إلى الوعي المتزايد في الأوساط الأكاديمية والثقافية بأهمية تعميق المعرفة بالآخر، خاصة أن هناك تاريخاً مشتركاً بين تركيا والمنطقة العربية.

وأشارت إلى أن الترشيحات تبشر بأن مسيرة المعرفة الإنسانية تظل حاضرة ويزداد الاهتمام بهذا الجان، وأن حركة الترجمة تظل ميدانا حيا وجسرا لا ينقطع بين حضارات الشعوب.

وأوضحت المتحدثة الإعلامية للجائزة أن الأعمال المترشحة شملت ميادين العلوم الإنسانية المختلفة، كالدراسات الإسلامية، والأدب، والفلسفة، والتاريخ إضافة للعلوم الاجتماعية والسياسية.

وأردفت: "حفل إعلام الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي سيكون في يوم 29 يناير/كانون الثاني، على هامش مؤتمر الترجمة وإشكالات المثاقفة (9)، والذي سيعقد يومي 28-29 من الشهر نفسه بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعن اختيار اللغة التركية كلغة ثانية، أشارت الفياض بأن ترشيح اللغة التركية حصل للمرة الثانية إذ سبق لها وأن دخلت الترشيحات بوصفها لغة رئيسة ثانية في العام 2015، وذلك لكثرة ما يصدر عنها من ترجمات من وإلى اللغة العربية.

وشددت على أن الجائزة التي تأسست عام 2015، تسعى إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، كما تطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي.

واعتمدت في دورتها الثامنة لعام 2022 اللغة التركية لغة رئيسة ثانية، بعد الإنجليزية ، وأربع لغات في فئات الإنجاز، لتكون فئات الجائزة لهذا الموسم : فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية ، فئة الترجمة من اللغة الإنجـليزية إلى اللغة العـربية، فئة الترجمة من اللغة العــربية إلى اللغة التركية، فئة الترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العـربية، وجائزة الإنجـاز في اللغتين الرئيستين / الإنجليزية والتركية /، فضلا عن فئات جوائز الإنجاز في ترجمات اللغات المختارة من العربية وإليها وهي: الرومانية والكازخسية والسواحلية وبهاسا أندونيسيا والفيتنامية كلغات فرعية.

يذكر أن الجائزة التي تبلغ قيمتها مليوني دولار أمريكي.