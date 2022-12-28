معاناة يسطرها نازحون في إدلب السورية كل شتاء

يستقبل النازحون في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، موسم شتاء جديد وهم لا يزالون في مخيمات بدائية لا تقيهم من البرد.

وتتوزع خيام ملايين النازحين البدائية في أنحاء مختلفة من ريف إدلب، إذ تفتقر للعيد من مقومات الوقاية من البرد والثلوج والأمطار.

وتضطر عائلات ذات الأعداد الكثيرة من الأفراد للعيش في خيمة واحدة، بعد أن اضطروا للنزوح بسبب دمار منازلهم جراء قصف قوات النظام وحلفائه.

وقبل انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، يقوم سكان الخيم في منطقة إدلب، بترقيع خيمهم، أملاً منهم في أن تسد عنهم البرد ولو بشكل يسير.

وفي الوقت الذي تواجه فيه العائلات صعوبة في العثور على ما يتدفؤون به، فإن أطفال العائلات التي تعتمد على الحطب والفحم في التدفئة، تعاني من ضيق التنفس والاختناق.

السوري أبو عدنان، أحد النازحين في مخيم أطمة، قال إن المخيمات تشهد كوارث بكل ما تعنيه الكلمة، خلال مواسم الشتاء، بسبب افتقارها إلى مقومات الوقاية من البرد.

وأضاف أنه يستقبل مع عائلته، الشتاء في المخيم للعام الـ 7 على التوالي، دون أن يتم تغيير الخيم المهترية من قبل.

من جهتها قالت سميرة حفاوي، إن الشتاء يفاقم من الظروف المعيشية في المخيمات، مؤكدة الحاجة إلى المواد الغذائية والتدفئة بشكل أكبر خلال مواسم الشتاء.