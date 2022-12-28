هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تقدم دعماً لعائلات أيتام في غزة

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" دعماً لعائلات أيتام في قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، أن الدعم شمل معدات إضاءة وعربات من طراز "توك توك" المستخدمة محلياً على نطاق واسع.

وبحسب البيان فإن هذا الدعم يأتي في إطار مشروع "الإغاثة التركية" لإضاءة منازل الأيتام في قطاع غزة.

وبموجب هذا المشروع، قدمت الهيئة التركية معدات إضاءة لـ 26 عائلة يتيم في قطاع غزة، إلى جانب تقديم عربتي "توك توك" لعائلتين أخريين.

وتواصل "الإغاثة التركية" حملتها لدعم سكان قطاع غزة، حيث تتيح للراغبين بالتبرع في المشاركة بالحملة عبر إرسال رسالة قصيرة بكلمة "GAZZE" إلى الرقم 3072 من الداخل التركي، أو عبر وسائل التبرع الأخرى المذكورة على موقعها بشبكة الإنترنت.