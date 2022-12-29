حرب ما بين الحروب.. إسرائيل تكشف عن عدد غاراتها في سوريا العام الجاري

أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذه عشرات الغارات الجوية على أهداف إيرانية في الغالب في سوريا خلال العام 2022.

وقال الجيش في بيان اليوم إنه خاض عام 2022 "عشرات العمليات في المعركة ما بين الحروب وشن غارات على مئات الأهداف بمئات القذائف، بالإضافة الى العمليات الخاصة".

وتطلق إسرائيل على عملياتها في سوريا اسم "الحرب ما بين الحروب".

وتقول إنها تستهدف مواقع إيرانية أو شحنات أسلحة موجهة الى منظمة حزب الله في لبنان.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي في بيانه عن طبيعة الأهداف التي أغار عليها في سوريا.

من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي "تنفيذ أكثر من 3000 عملية اعتقال ومصادرة أكثر من 500 قطعة سلاح في الضفة الغربية خلال 2022".

وأشار إلى شن غارات جوية على 257 هدفًا واغتيال 14 قادة من الجهاد الإسلامي في غزة العام الجاري.

وقال الجيش: "على الحدود اللبنانية تم إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل وقد ردينا على ذلك بـ4 غارات على الأراضي اللبنانية وتم إطلاق 58 قذيفة مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية".

وأعلن "إجراء 15 مناورة بمشاركة إسرائيلية مع الجيوش الشرق أوسطية والخليجية بالإضافة إلى 53 زيارة ورحلة إلى الدول الشريكة في اتفاقيات إبراهيم".

ومشيرا إلى تنفيذ سلاح الجو أكثر من 1000 طلعة عملياتية لطائرات مروحية وحربية، لفت الجيش الإسرائيلي إلى "تحليق طائرات سلاح الجو حوالي 105 آلاف ساعة طيران بالإضافة الى مشاركة القوات الجوية بنحو 16 مناورة دولية هامة".