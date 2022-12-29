ليبيا تشهد عدة مباحثات دولية تتعلق بقضية الهجرة غير النظامية

التقى وفد أمني إيطالي وفريق من وكالات الأمم المتحدة بمسؤولين ليبيين، الأربعاء وتناول الحديث ملف مكافحة الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.

جرت المباحثات الليبية الإيطالية في العاصمة طرابلس (غرب) والليبية الأممية بمدينة مصراتة (غرب)، حسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وآخر لبلدية مصراتة.

وفي الاجتماع الأول، استعرض وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي مع أعضاء وفد أمني إيطالي، بينهم قائد عام الشرطة ومدير إدارة الهجرة بوزارة الداخلية (لم يسميهما البيان)، خطة الوزارة "المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية والتداعيات الناجمة عنها".

وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيسا جهازي مكافحة الهجرة وحرس الحدود الليبيين، "آفاق التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا وتبادل الرؤى والإستراتيجيات حول مكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبارها ظاهرة تتعدى المستوى الوطني إلى الإقليمي والدولي".

وفيما أكد الطرابلسي "تشكيل لجنة تعمل على تنفيذ محاور الخطة (الليبية)"، أفاد الوفد الإيطالي بـ"تشكيل فريق مماثل من الجانب الإيطالي تمهيدا لعقد اجتماع فني بين الجانبين لتعزيز التعاون وتفعيل العمل خاصة بشأن الهجرة"، وفق البيان.

وفي عدد من مناطق شمال غربي ليبيا (بلد عبور للمهاجرين)، لا سيما في مدن "القره بوللي" (60 كلم شرق طرابلس) وصبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وزوارة (120 كلم غرب طرابلس)، تنشط في تجارة الهجرة جماعات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد.

وتنطلق من تلك المناطق قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا، لا سيما إيطاليا التي أبدت رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني اهتماما كبيرا بهذا الملف.

وفي الملف نفسه، بحث أعضاء المجلس البلدي لمدينة مصراتة مع فريق من وكالات الأمم المتحدة سبـل التعاون في إطار الدعم الإنساني ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق بيان للبلدية.

وضم الفريق الأممي، بحسب البيان، نائبة الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، ونائبة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ناتاليا كلادويا، ومندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عمران، ومندوب برنامج الأغذية العالمي سفيـان الأشهب، وممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) محمد حسين.

وخلال الاجتماع، أكدت غانيون "ضرورة توحيد جهود المنظمات الأممية في هذا الملف (الهجرة غير النظامية)".

وشددت على ضرورة التنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التعاون المشترك الذي يشمل الجانب الإنساني والاجتماعي والاقتصادي.