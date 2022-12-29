نتنياهو يعين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين وزيرا للخارجية

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين وزيرا للخارجية.

وأعلن نتانياهو تعيين كوهين الذي لعب دورًا مهمًا في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها الخميس في تصويت لتتولى مهامها خلفا للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

ووقعت الدولة العبرية في 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ثم السودان في كانون الثاني/يناير 2021.

واعتبر الفلسطينيون هذه الاتفاقات "طعنة في الظهر" إذ أنها خالفت الإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أساسا لأي سلام مع الدولة العبرية.

ويسعى نتنياهو إلى توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل السعودية.

وفي خطاب الوداع، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد أمام البرلمان "وضعنا الأسس لانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم وسيتم تسليم التفاصيل السرية لرئيس الوزراء القادم".

وأضاف "إذا أكملت الحكومة الجديدة المسار الذي رسمناه فيمكن تطبيع العلاقات مع السعوديين خلال وقت قصير".