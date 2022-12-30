إحباط محاولتي تهريب لملايين الحبوب من الكبتاغون على الحدود السعودية

أحبطت السلطات السعودية محاولتي تهريب لحبوب الكبتاغون عبر منفذين حدوديين مع كل من عُمان والأردن.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيان اليوم، إنها "أحبطت محاولتي التهريب بعد العثور على كميات مُخبأة في إرساليات واردة إلى المملكة"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها "أحبطت محاولة تهريب مليونين و920 ألف حبة كبتاغون في منفذ الربع الخالي البري مع عُمان، عُثر عليها داخل تجاويف كابلات كهربائية".

وأضافت أنها تمكنت كذلك من "إحباط محاولة أخرى لتهريب 24 ألفا و400 حبة كبتاغون عند منفذ الحديثة البري مع الأردن، كانت مُخبأة داخل عمود الدوران لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".

وبيّنت الهيئة، أنه بعد عمليات الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتم القبض على مستقبل هذه المواد داخل المملكة.

وشددت على أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، لتعزيز أمن وحماية المجتمع".

والأربعاء الماضي، أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ضبط 29.2 طنا من "مخدر القات" خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.