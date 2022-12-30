الجيش الإسرائيلي يصيب 31 فلسطينياً أثناء اقتحام الضفة

أصيب 31 فلسطينياً بالرصاص والاختناق، كما اعتقل أحد الشبان المطلوبين، اليوم الجمعة، خلال اقحام الجيش الإسرائيلي، لمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصر أحد المنازل في البلدة القديمة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة، خلال محاولة مسلحين فلسطينيين التصدي للاقتحام.

بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، إن حصيلة المواجهات إصابة شابين بالرصاص الحي، وإصابتين بشظايا الرصاص، وإصابة بالرصاص المطاطي، ونقلت كلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف جبريل، أن هناك شاب أصيب بجراح طفيفة في الرأس، و25 إصابة أخرى بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، جرى علاجها ميدانياً.

في السياق، قالت مصادر محلية، إن الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس انتهى باعتقال أحد الشبان المطلوبين.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 العبرية، أن المعتقل من نابلس صباحاً هو من نشطاء مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة، فيما لم تصدر المجموعة بيان صحفي يؤكد أو ينفي صحة المعلومة حتى الساعة (9:00 بتوقيت غرينتش).

و"عرين الأسود" مجموعة فلسطينية تقول إن عناصرها ينتمون إلى كافة الفصائل، ويتخذون من البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية مأوى ونقطة انطلاق لعملياتها.

وشن الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام عدة عمليات في نابلس قتل خلالها عددا من أفراد المجموعة.

ومنذ أشهر، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بزعم ملاحقة مطلوبين، وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل لإطلاق النار في كل عملية.