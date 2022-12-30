الشيخ محمد بن زايد يبحث مع الشيخ تميم تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء القطرية والإماراتية.

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد زيارة أجراها رئيس الإمارات لقطر قبل نحو 3 أسابيع.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن أمير البلاد "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات".

وشهد الاتصال الهاتفي "استعراض سبل دعم العلاقات وتعزيزها، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن الاتصال الهاتفي بين رئيس الإمارات وأمير قطر، بحث "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات".

ووفق الوكالة تبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أجرى الرئيس الإماراتي زيارة رسمية لقطر، هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم في مايو/ أيار الماضي.