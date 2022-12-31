اعتراض قارب على متنه 700 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلن خفر السواحل الليبي اعتراض سفينة قبالة الساحل الشرقي وعلى متنها نحو 700 مهاجر، في واحدة من أكبر عمليات الاعتراض في الأشهر الأخيرة.

قال خفر السواحل في بيانه إن القارب أوقف الجمعة قبالة بلدة مورا التي تبعد 90 كيلومترا غربي مدينة بنغازي شرق البلاد.

أوضح البيان أن المهاجرين ينتمون إلى دول مختلفة وأن من دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني سيتم تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية.

نشر خفر السواحل صورا على فيسبوك لسفينة ضخمة مكتظة ويبدو أن غالبية من كانوا على متنها من الشباب.

وهذه واحدة من أكبر عمليات الاعتراض في الأشهر الأخيرة للمهاجرين الذين يبحرون إلى أوروبا، وهي وجهة لآلاف الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ساعدت السفن الحربية الإيطالية في أغسطس/ آب من العام الماضي قاربا مكتظا، يقل على متنه 539 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا، انطلق من الشواطئ الليبية.

برزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.

وسقطت الدولة النفطية في أتون الفوضى في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بالزعيم معمر القذافي وقتلته عام 2011.

استفاد تجار البشر في السنوات الأخيرة من الفوضى في ليبيا، حيث قاموا بتهريب المهاجرين عبر حدود البلاد الطويلة مع ست دول، حيث يجري تكديس المهاجرين في قوارب مطاطية وسفن أخرى غير مجهزة بشكل جيد وينطلقون في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. ولم يذكر المسؤولون نوع السفينة التي تم العثور عليها يوم أمس.

تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة أو فقد 1522 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط هذا العام. وإجمالا، فقد لقي 24871 مهاجرا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، ويُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك نظرا لعدد حطام السفن التي لم يجر الإبلاغ عنها مطلقًا