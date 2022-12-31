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هجوم على حاجز أمني في مدينة الاسماعيلية المصرية يخلف ثلاثة قتلى

وكالة الأنباء الفرنسية
القاهرة
نشر في 31.12.2022 12:56
عربة للجيش المصري في شمال سيناء من الأرشيف عربة للجيش المصري في شمال سيناء (من الأرشيف)

قُتل ثلاثة عناصر شرطة وأصيب أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة في هجوم استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية، في شمال شرق العاصمة المصرية، حسب مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت المصادر أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم "عملا إرهابيا" هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء.

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