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مدينة جدة السعودية تشهد هطولات مطرية غزيرة وسط فيضانات

وكالة اسوشيتد برس
إسطنبول
نشر في 02.01.2023 14:45
عن الصفحة الرسمية لوكالة الانباء السعودية (عن الصفحة الرسمية لوكالة الانباء السعودية)

هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة في المملكة العربية السعودية كما أوضحت مقاطع بثتها قناة الإخبارية الرسمية اليوم الاثنين لمشاهد فيضانات.

كما شوهدت سيارات عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وشوارع غارقة، ومنازل متضررة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تقريرا قال فيه إنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة على بعض أجزاء مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

خصصت الحكومة 106 ملايين دولار العام الماضي لتحديث نظام الصرف الصحي في جدة.

فيضانات هذا العام ليست هي الأولى، ففي 2009، خلفت الفيضانات 120 قتيلا، ولقى عشرة أشخاص حتفهم في فيضانات عام 2011.

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