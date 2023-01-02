نظام الأسد يخفض سعر الصرف الرسمي لليرة السورية

خفض النظام السوري سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، وفق بيان للبنك المركزي السوري اليوم الاثنين أنه في حين تجاوز سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية عتبة 6500.

وكان السعر الرسمي السابق 3015.

وتعاني سوريا أزمة اقتصادية جائحة بسبب الصراع المستمر منذ سنوات وأزمة عملة ترجع في جانب منها إلى انهيار مالي في لبنان إلى جانب فقدان الحكومة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.

ورفع انهيار الليرة الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع وزاد المصاعب أمام السوريين وصعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى.

وبات الوقود شحيحا للغاية، مما أجبر الحكومة على تقنين استهلاك الكهرباء بل وإغلاق المباني العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وكان سعر الليرة 47 للدولار قبل اندلاع الثورة ضد نظام الأسد في مارس آذار 2011.