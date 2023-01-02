وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يعقدون اجتماعاً الشهر الجاري

ربما يعقد وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا اجتماعا ثلاثيا "في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير" كما أعلن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو بعد اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي السبت.

وناقش تشاوش أوغلو مع لافروف الاجتماع الأخير بين وزراء دفاع الدول الثلاث في موسكو.

وقال أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر".

وعقد اجتماع ثلاثي الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع الإخوة السوريين في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا.

وأوضح أقار في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن تركيا لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري.

وتطرق إلى الاجتماع الثلاثي الذي جرى أمس في موسكو، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا والنظام السوري.

وقال في هذا الخصوص: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأضاف: "لقد قمنا بدورنا لضمان السلام والهدوء والاستقرار في منطقتنا والحفاظ عليهما. وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدا".