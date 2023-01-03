الشرطة الإسرائيلية تنسى مجندة في بلدة فلسطينية بعد انسحابها منها

أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، فتح تحقيق في "نِسيان" مجندة داخل بلدة فلسطينية وسط الضفة الغربية في نهاية عملية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بث فلسطينيون مقطعا مصورا يظهر مجندة إسرائيلية تسير بمفردها في ترقب وحذر شديدين داخل بلدة الرام جنوب مدينة رام الله (وسط).

وقالت شرطة حرس الحدود، في بيان مساء الثلاثاء، إنه ضمن العملية نصبت القوات كمينا لمتظاهرين رشقوا عناصرها بالحجارة واعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وحول واقعة المجندة أفادت بأنه "في التوثيق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مقاتلة من حرس الحدود على ما يبدو وحيدة في الميدان".

وتابعت: "نشير بحسب تحقيق أولي إلى أن قوة من حرس الحدود كانت قريبة من المجندة وعلى تواصل بصري معها.. قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة".