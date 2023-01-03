بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، وسط حراسة مشددة.

وقالت مصادر صحفية إن الاقتحام تم دون إعلان مسبق وبعد أن أشاعت مصادر إسرائيلية بأنه قرر إرجاء الزيارة بعد طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان بن غفير أعلن عزمه اقتحام المسجد ولكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وتم الاقتحام عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وشمل جولة في باحات المسجد.

وأمس الاثنين، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن حركة "حماس" أرسلت رسالة عبر الوسيط المصري والأمم المتحدة، مفادها أنها لن تقف "مكتوفة الأيدي" حال نفذ بن غفير تهديده باقتحام المسجد الأقصى.

والأحد، أعلن بن غفير في تغريدة، عزمه اقتحام الأقصى في الأيام القليلة المقبلة، قائلاً إن الأقصى "قضية مهمة، وكما قلت، أخطط للصعود إلى الحرم القدسي".

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مراراً في الماضي ولكن بصفته الشخصية ثم بصفته نائباً في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيراً.