تندّيد فلسطيني باقتحام بن غفير المسجد الأقصى وتحذيرات من تفجر الأوضاع

اعتبرت فلسطين أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى يمثل "استفزازا غير مسبوق وتهديدا خطيرا لساحة الصراع".

جاء ذلك في بيانات للرئاسة والحكومة والمجلس الوطني ووزارتي الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد اقتحام بن غفير المسجد صباح اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إن "استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع، مضيفاً أن "في اقتحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك "تحد لشعبنا الفلسطيني، وللأمة العربية والمجتمع الدولي".

وأردف أبو ردينة أن اقتحامات الأقصى "تحولت من اقتحامات مستوطنين إلى اقتحامات إسرائيلية حكومية، وهي مرفوضة ومدانة"، محملاً "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية عن أية نتائج أو تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات عنصرية بحق أبناء شعبنا ومقدساته".

وشدد أبو ردينة، أن "القدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، داعيا الإدارة الأميركية إلى "تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان".

من جهته قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن اقتحام الأقصى "تطور خطير" محذرا "من عواقبه على استقرار المنطقة".

وأضاف أن اقتحام بن غفير "ليس خطوة فردية، إنما جرت بموافقة الائتلاف الحاكم لدولة الاحتلال، لتنفيذ مخططاتهم التهويدية التي تهدف إلى تغيير الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى، في انتهاك واضح وصارخ لجميع القرارات الدولية".

بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إن اقتحام الوزير الإسرائيلي للأقصى "يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني" وفق كلمة وزعها مكتبه على الصحفيين.

ودعا اشتية الشعب الفلسطيني إلى التصدي لمثل هذه الاقتحامات التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، وهذا انتهاك لكل الأعراف والقيم والاتفاقيات والقوانين الدولية وتعهدات إسرائيل للرئيس الأمريكي.

كما أدان وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اقتحام بن غفير، ورأى فيه "خطوة خطيرة"، محذرا من تبعات إجراءات الاحتلال التهويدية بحق الأقصى على استقرار المنطقة بأسرها"، وطالب "العالم ومؤسساته الحقوقية والسياسية بضرورة العمل بشكل جاد على إيقاف هذه الخطوات التصعيدية".

الفصائل الفلسطينية تندد

نددت فصائل فلسطينية، الثلاثاء، باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، معتبرةً أن الخطوة "حرب" على هوية المسجد.

وقالت حركة "حماس" في بيان: "جريمة اقتحام الوزير الصهيوني الفاشي بن غفير للمسجد الأقصى استمرار للعدوان على المقدسات وحربه على هويّته العربية".

وأضاف حازم قاسم، متحدث الحركة: "المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطينيا عربيا إسلاميا، ولا يمكن لأي قوة أو شخص فاشي أن يغيّر هذه الحقيقة"، مشيراً أن "الشعب سيواصل الدفاع عن المقدّسات والمسجد الأقصى لتطهيره من دنس الاحتلال، والمعركة لن تتوقف إلا بانتصاره".

من جانبها، عدّت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان، اقتحام "بن غفير للأقصى تطورا خطيرا".

وحذّر القيادي في الحركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من "عواقب ذلك الاقتحام على استقرار المنطقة".

وقال: "اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى ليس خطوة فردية إنما جرت بموافقة الائتلاف الحاكم لدولة الاحتلال، لتنفيذ مخططاتهم التهويدية، الرامية لتغيير الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "المجرم بن غفير يصب الزيت على النار ويتحدّى إرادة الشعب الفلسطيني باقتحامه للأقصى".

وأضافت في بيان: "شعبنا ومقاومته لن يلتزموا الصمت إزاء هذه الجرائم والكلمة الأخيرة ستكون لشعبنا وسواعده المقاوِمة"، داعية إلى "الاستعداد والتوحّد للتصدّي للعدوان الإسرائيلي الذي تنذر به التشكيلة الحالية لحكومة الاحتلال الجديدة".

وطالبت المجتمع الدولي "بالتدخّل لوقف هذا العدوان الذي قد يؤدّى لانفجار المنطقة بأكملها قبل فوات الأوان".

أما حركة "الأحرار" الفلسطينية، فقد عدّت في بيانها الاقتحام "استفزازا خطيرا يتطلب تحركا عاجلا على المستويات العربية والإسلامية"، محملة الاحتلال الإسرائيلي "تداعيات هذا العدوان وتنديس بن غفير للأقصى"، قائلة إنه "تجاوز كبير يفرض على الشعب بكل مكوناته شد الرحال والرباط في الأقصى والتصدي لمحاولات السيطرة عليه".

وصباح الثلاثاء اقتحم بن غفير المسجد الأقصى، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه أجرى تقييماً للوضع مع مفوض الشرطة وقائد لواء القدس والتقى برئيس الشاباك وقرروا جميعاً أنه لا يوجد عائق أمام الاقتحام.

وأضافت أن المسؤولين الأمنيين الذين شاركوا في تقييم الوضع رأوا أن التراجع عن الاقتحام أمام التهديدات "سيكون مكافأة للإرهاب وإضفاء شرعية على الأعمال ضد إسرائيل".

وجاء الاقتحام في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن بن غفير رئيس حزب "قوة يهودية" قرر في نهاية اتصال هاتفي مع نتنياهو تأجيل اقتحام المسجد الأقصى، بعدما أعلن أنه سيقدم على ذلك خلال الأسبوع الجاري.

والخميس، نالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست، وسط مخاوف إقليمية ودولية من تصعيد التوتر والاستيطان في ظل سلطة يمينية بالكامل لأول مرة في إسرائيل.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، أن حركة "حماس" أرسلت رسالة عبر الوسيط المصري والأمم المتحدة، مفادها أنها لن تقف "مكتوفة الأيدي" حال نفذ بن غفير تهديده باقتحام المسجد الأقصى.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا في الماضي ولكن بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا.