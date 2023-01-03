مطار دمشق يعود للعمل بعد ساعات من القصف الإسرائيلي

أعلن النظام السوري، مساء الاثنين، عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بعد ساعات من استهدافه بقصف جوي إسرائيلي.

وقالت وزارة النقل التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر، والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.

وكان النظام السوري، قد أعلن عن خروج المطار عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي استهدفه ومحيطه فجر الاثنين، وأدى كذلك إلى مقتل جنديين اثنين و جرح آخرين، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن قصف المطار حتى الساعة (20.22 تغ).

وسبق أن استهدف قصف إسرائيلي مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة أكثر من مرة.