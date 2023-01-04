السعودية: إنقاذ محاصرين في المدينة المنورة جراء السيول

تواصل السلطات السعودية، جهودها لإنقاذ أشخاص احتجزتهم سيول شهدتها بعض أنحاء منطقة المدينة المنورة، غربي المملكة.

وقالت هيئة الدفاع المدني، عبر "تويتر"، إن عناصرها بالمدينة باشرت إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبتين، في وادي العقيق، عقب تلقي بلاغين بشأنهما.

ونشرت قناة "الإخبارية" المحلية، مقطع فيديو عبر "تويتر"، قالت إنه لـ"عسكري في قوات الطوارئ ينقذ طفلا محتجزا في سيول المدينة".

فيما ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية، الأربعاء، أن "فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة أنقذت العديد من المحتجزين في الأودية والشعاب جراء السيول التي شهدتها المنطقة".

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني نفذت الكثير من عمليات الإنقاذ والإخلاء والإيواء، منها ثلاثة مواطنين في وادي البيضاء، ومقيم في أحد أودية خيبر، ومواطن في طريق تبوك، وآخر في وادي ابيار الماشي.

كما أسهمت الفرق، في "إنقاذ العديد من الحالات داخل المدينة المنورة والأودية التابعة لها"، بحسب الصحيفة.

وشهدت منطقة المدينة المنورة هذا الأسبوع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، وسيولاً بأودية وشعاب، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد واستنفار الدفاع المدني والجهات المعنية.