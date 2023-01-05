إسرائيل تبني جدار عملاق حول المستوطنات في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، البدء في بناء "جدار عملاق بطول 4.6 كيلو مترات" حول المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها شرعت في العمل بمشروع "يقي من تأثير الصواريخ المضادة للدبابات في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنها "بدأت العمل بمشروع الممر الآمن في غلاف غزة يشمل جدارا عملاقًا بطول 4.6 كيلو مترات، بهدف إخفاء المفترقات للسماح بحركة السكان في أوقات الطوارئ دون مخاوف من النيران المضادة من القطاع".

وخلال السنوات الأخيرة تزايد خطر إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات على المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 أصاب صاروخ مضاد للدبابات حافلة للجنود وأصاب أحدهم بجروح خطيرة.

وفي أيار/ مايو 2019 قُتل إسرائيلي، عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات سيارته.

ورغم الهدوء النسبي خلال الشهور الـ5 الأخيرة، تتعرض البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة عادة إلى إطلاق صواريخ من منظمات فلسطينية، خاصة في أوقات التوترات الأمنية.