حماس: لن نتوقف عن أسر الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بفلسطينيين

قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، إن حركته لن تتوقف عن أسر الجنود (الإسرائيليين) لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

جاء ذلك خلال حفل إشهار كتاب "الحافلات تحترق" للأسير الفلسطيني في سجون إسرائيل حسن سلامة نظم بمدينة غزة، وفق ما نشرته الحركة في موقعها الإلكتروني.

وقال العاروري: "لن نتوقف عن أسر الجنود حتى الإفراج عن كل أسرانا، ونحن مقصرون ما دام هناك أسير فلسطيني خلف القضبان، ونضع قضية الأسرى وتحريرهم على رأس أولويات الحركة".

ولفت إلى أن "المقاومة لديها رصيد من جنود الاحتلال، وسيزيد هذا الرصيد كما وعدت المقاومة، وسنحرر أسرانا مهما كان الثمن".

وتحتفظ "حماس" في غزة، بجنديين إسرائيليين هما أورون شاؤول وهدار غولدين، بعد أن أسرتهما خلال حرب صيف 2014، فيما تقول إسرائيل إنهما قُتلا وتحتفظ الحركة برفاتهما.

كما تحتفظ الحركة بمدنيين إسرائيليين هما أبرا منغستو وهشام السيد، بعدما دخلا القطاع في ظروف غامضة في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، حيث كشفت "حماس" في يونيو/ حزيران 2022، عن تدهور صحة الإسرائيلي السيد.

وخلال حفل إشهار الكتاب، ذكر العاروري أن "أن الشعب الفلسطيني لا يُهزم، ونحن على موعد مع نصر جديد نطرد به الاحتلال"، مشيرا إلى أن "مقاومة الضفة وغزة دم واحد يجري في عروقنا".

وفي سجون إسرائيل يوجد نحو 4 آلاف و500 أسير فلسطيني، وفق منظمات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.