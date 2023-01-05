قيس سعيد يتهم أطرافاً "بتمويل" إفشال الدور الثاني للانتخابات

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافاً بالسعي "لإفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة"، عبر"توزيع أموال طائلة على المواطنين"، على حد قوله.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج، حسب بيان للرئاسة التونسية صدر مساء الأربعاء.

وأفاد البيان، أن "اللقاء تناول الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي".



وأشار سعيد إلى أن هناك "أطراف تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين لتعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية".

وأضاف الرئيس التوني أن تلك الأطراف "تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".

وجدد سعيد تأكيده على أن "الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق البيان.

كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء".

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية بتونس، وسيتم إعلان نتائجه النهائية في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بعد النظر في أي طعون محتملة على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوما.

واتسم الدور الأول بتسجيل نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11.22 % من أصل 9.2 مليون ناخب.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).