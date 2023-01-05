مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

بناء على طلب فلسطينيين ودول إسلامية وغير إسلامية أخرى للاحتجاج على زيارة وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى واحترام الوضع التاريخي الراهن في الحرم القدسي، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الخميس.

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور قال للصحفيين الأربعاء بعد اجتماعات عقدها مع السفراء العرب وممثلي منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، وحركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة، ودول أخرى، إن الإدانة الواسعة ليست لزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي فقط بل أيضا لـ "بيئة التطرف" الأوسع نطاقا التي تحيط بأكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل.

واتهم منصور إسرائيل بالاعتداء على المقدسات الإسلامية وكذلك على مواقع مسيحية، من بينها مقابر.

وواصفا جبل الهيكل بأنه "المكان الأكثر أهمية للشعب اليهودي"، شجب بن غفير ما أسماه "التمييز العنصري لزيارات اليهود للموقع."

ومع قبة الصخرة في الخلفية، لوح ابن غفير أمام الكاميرا، وقال إن مثل هذه الزيارات ستستمر.

وتعليقا على تهديدات حركة حماس في غزة، قال ابن غفير، المعروف بخطابه المناهض للعرب والمثير للاستفزازات، في مقطع مصور التقط خلال الزيارة "الحكومة الإسرائيلية لن تستسلم لمنظمة قاتلة وإرهابية ودنيئة."

وقال منصور، الذي أحاط به سفراء من حوالي عشرين دولة، "لن نكتفي فقط بالبيانات الجميلة" في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الخميس، والمدعوم أيضا من الإمارات والصين وفرنسا ومالطا.

وأضاف "نريد تنفيذ هذه البيانات بطريقة ملموسة. نريد ألا يتكرر هذا السلوك في المسجد الأقصى والحرم الشريف، ونريد ضمانة لاحترام الوضع التاريخي القائم بالأفعال لا الكلمات."

من جانبه قال سيتفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام خالد الخياري سيلقي كلمة في مجلس الأمن خلال اجتماع الخميس.

وقال السفير الأردني لدى الأمم المتحدة محمود حمود إن بلاده، التي يتولى ملكها عبد الله الثاني الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، "تشعر بقلق بالغ إزاء اقتحام" الوزير ابن غفير والحكومة الإسرائيلية، للمسجد الاقصى.

وتابع "هذا عمل تطرف يهدف إلى خلق حلقة جديدة من العنف... على مجلس الأمن أن يأخذ مسؤوليته على محمل الجد ويوقف هذه المحاولات".

وأضاف حمود أن إسرائيل التزمت باحترام "الوضع القانوني التاريخي الراهن" والتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكن للأسف قام ابن غفير باقتحام المسجد الأقصى في انتهاك لالتزامات إسرائيل القانونية.

وحذر من "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما لأن هذا لامر سيتكرر، وبمجرد أن يحدث مرة أخرى، ستنشأ دورة جديدة من العنف".

وأشار حمود إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2000 قام أرييل شارون، زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك، بزيارة المسجد الأقصى، ما ساعد على اندلاع اشتباكات أدت إلى انتفاضة فلسطينية كاملة تعرف باسم الانتفاضة الثانية. واستنكر مجلس الأمن زيارة شارون التي وصفها بـ "الاستفزازية".