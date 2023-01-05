منظمات دولية تدعو مجلس الأمن لتمديد إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

دعا رؤساء منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تمديد القرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود دون تأخير.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعه رؤساء مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهمية المساعدة الإنسانية، مشيرين إلى أن "حياة 4.1 مليون شخص يعيشيون في شمال غربي سوريا على المحك".

وأضاف البيان: "بدون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، لن يتمكن ملايين الأشخاص، وخاصة أولئك الذين نزحوا لسنوات ومرات عديدة، من الحصول على الغذاء والمأوى؛ لمساعدتهم في التعامل مع ظروف الشتاء القاسية؛ وتعزيز قدرات المراقبة والمعالجة والاختبار اللازمة للمياه الصالحة للشرب لاحتواء الكوليرا؛ وللحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة عازمة على الحفاظ على إيصال المساعدات وتوسيعها، داعياً جميع الجهات إلى ضمان وصول دون عوائق ومستدام إلى شمال غربي سوريا من المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وأردف البيان: "على عكس القرارات السابقة التي مددت العمليات عبر الحدود لمدة 12 شهراً، فإن الإجراء الأخير الذي اتخذه المجلس لم يمنح سوى تفويضاً لمدة ستة أشهر، وقد أدى ذلك إلى تحديات لوجستية وتشغيلية إضافية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والحد من قدرة الشركاء من المنظمات الإنسانية على مساعدة المحتاجين".

وتابع:" يحتاج ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسناية عبر الحدود من أجل البقاء إلى " تجديد القرار دون تأخير".

وكانت تركيا وعدة دول غربية والأمم المتحدة قد دعت خلال جلسة لمجلس الأمن، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تجديد الآلية التي يتم من خلالها إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي.

واعتمد مجلس الأمن في 12 يوليو/ تموز الماضي، قراراً بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية لمدة 6 أشهر فقط.