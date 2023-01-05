منع الرئيس الموريتاني السابق من مغادرة البلاد قبل محاكمته

منعت السلطات الموريتانية، ليل الأربعاء/ الخميس، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) من مغادرة البلاد قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد.

وقال ولد عبد العزيز (65 عاماً)، في بث مباشر عبر "فيسبوك" من أمام مطار العاصمة نواكشوط، إن ما وصفها بـ"الشرطة السياسية" منعته من السفر "دون سند قانوني".

وأوضح مصدر مقرب منه، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول أن ولد عبد العزيز وصل إلى مطار نواكشوط الدولي للسفر إلى فرنسا، لكن شرطة المطار أبلغته بأن تعليمات صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد، وصادرت جواز سفره.

ولم تصدر إفادة رسمية من السلطات بمنع ولد عبد العزيز من السفر حتى الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.

لكن المتحدث باسم الحكومة الناني ولد اشروقه اتهم ولد عبد العزيز، مساء الأربعاء، بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طعونا بالبراءة وأحالت ملف ولد عبد العزيز و11 متهماً آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف "فساد العشرية"، ولم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمة المتهمين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، تهماً منها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفون صحتها.

ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.