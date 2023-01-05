وزير الخارجية الإماراتي يزور دمشق ويلتقي فيها برئيس النظام السوري

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارة هي الثانية لدمشق والتقى مع بشار الأسد، الأربعاء.

وفي بيان صادر عن مكتب الأسد، أن الأسد ناقش هو ووزير الخارجية الإماراتي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ونقل البيان عن رئيس النظام السوري قوله إن إعادة العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنهما ناقشا أيضا التطورات في سوريا والمنطقة، حيث عبر الشيخ عبد الله عن دعمه لحل سياسي لإنهاء الصراع. وانضم إلى وزير خارجية الإمارات وفد من المسؤولين الاقتصاديين والأمنيين.

زيارة الشيخ عبد الله هي الثانية لسوريا منذ رحلته الأولى في نوفمبر/ تشرين ثان 2021. وتأتي أيضا بعد 10 أشهر من قيام بشار بزيارة نادرة إلى الإمارات هي الأولى له منذ عدة سنوات إلى دولة أجنبية من غير حليفتيه روسيا وإيران. أعادت الإمارات فتح سفارتها في سوريا عام 2018.

تم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية البالغ عدد أعضائها 22 دولة وقاطعها جيرانها بعد أن تحولت الثورة السورية إلى الصراع في عام 2011. وقتل مئات الآلاف من الأشخاص في الحرب، التي تسببت في نزوح نصف سكان سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة. تدمرت أجزاء كبيرة من سوريا، وستكلف إعادة الإعمار عشرات المليارات من الدولارات.

مع توقف الحرب في الغالب خلال السنوات الأخيرة وبعد استعادة الأسد السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية بفضل المساعدة العسكرية من روسيا وإيران وحزب الله، اقتربت بعض الدول العربية من استعادة العلاقات مع الزعيم السوري.