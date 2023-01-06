المرصد الأورومتوسطي يطلق برنامج زمالة الشباب لأجل الحقوق

بالتزامن مع تفاقم الأزمات الحقوقية والإنسانية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أطلق المرصد الأورومتوسطي برنامج زمالة "الشباب لأجل الحقوق"، بسبب الدور البارز الذي تلعبه هذه الفئة في دعم المجتمعات وإيجاد حلول للأزمات الإنسانية.

ويهدف برنامج الزمالة إلى تعزيز قدرات الشباب في الدفاع عن حقوق الإنسان في مجتمعاتهم، وتمكينهم من الانخراط في العمل الحقوقي، وخلق فرص عمل لهم من خلال ربطهم بمنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى تحويلهم إلى مدافعين فاعلين عن حقوق الإنسان.

ويمتد برنامج الزمالة على مدار أربعة أشهر في العاصمة اللبنانية بيروت، يبدأ في شهر فبراير/شباط وتنتهي مع نهاية شهر مايو/أيار 2023.

وعلى مدار 16 أسبوعاً، يقدم البرنامج تدريباً مكثفاً حول القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وآليات الدفاع عن حقوق الإنسان، وأهم المهارات اللازمة للعمل في منظمات حقوق الإنسان— بما في ذلك البحث والتوثيق والضغط والمناصرة، كما يقدم فترة تدريب عملي ينخرط خلاله المنتسبون في العمل لدى منظمات حقوقية دولية وإقليمية ومحلية شريكة، لتطبيق المهارات التي اكتسبوها بشكل عملي وتحت إشراف مدربين متخصصين وخبراء قانونيين.

مراحل البرنامج

المرحلة الأولى: وتمتد على مدار ثمانية أسابيع، يتخللها تدريبات نظرية ومحاضرات مكثفة حول مواضيع مختلفة متعلقة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والآليات الإجرائية للدفاع عن حقوق الإنسان والخطوات العمليَّة لتحقيق ذلك.

المرحلة الثانية: وتمتد على مدار ثمانية أسابيع، وينخرط خلالها المنتسبون بالعمل الحقوقي من خلال تلقي تدريب عملي في إحدى المنظمات الشريكة للمرصد الأورومتوسطي، حيث يشرف على عمل كل متدرب مشرف خاص يوجه ويقدم الدعم له طوال فترة تدريبه. في نهاية هذه المرحلة، يُتوقع من كل متدرب أن ينجز تقريرًا حول قضية تتعلق بحالة أو بانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

ومع نهاية البرنامج سيتمكن المشاركون من اكتساب المهارات اللازمة لتعزيز ممارسة والدفاع عن حقوق الإنسان في مجتمعاتهم، وامتلاك الخبرات اللازمة للعمل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك البحث والتوثيق والضغط والمناصرة، وتعزيز فرص حصولهم على وظائف في منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى إنجاز تقرير يتعلق بقضية بحالة أو بانتهاكات حقوق الإنسان، يُنشر على موقع المنظمات الشريكة وعلى موقع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وكذلك الانضمام إلى مجتمع الأورومتوسطي المكوّن من أكثر من 1,000 عضو حول العالم.