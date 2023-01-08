وفاة أربعة أشخاص في حصيلة غير نهائية بانهيار مبنى جنوبي مصر

أعلنت وحدات الإنقاذ في مصر، الأحد، انتشالها 4 جثث إثر انهيار عقار من 5 طوابق في محافظة أسيوط جنوبي البلاد، وفق حصيلة أولية، فيما تواصل البحث عن مفقودين.

وقال محافظ أسيوط عصام سعد، في بيان، إن "المحافظة تلقت إخطاراً يفيد بانهيار منزل، صباح الأحد، مكون من 5 طوابق غربي مدينة أسيوط، ووجود مفقودين أسفل الأنقاض، وتم إرسال 12 سيارة إسعاف ووحدات الإنقاذ السريع إلى مكان الحادث".

وأوضح سعد أنه تم إنقاذ فتاة مصابة ونقلها إلى مستشفى واستخراج 3 جثث من سكان العقار المنهار، وجاري تكثيف البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، دون تحديد عددهم.

وأفاد المحافظ بتشكيل لجنة من السلطات المحلية لبحث أسباب الانهيار ومعاينة المنازل المجاورة، موجهاً بتقديم إعانات عاجلة.

ولاحقاً، ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 4، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" (خاصة) عن المحافظ.

وعادة ما يرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار.