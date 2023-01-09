أبرزها ثلوج بالقاهرة.. مدن عربية عدة تشهد طقس سيئ غير معتاد

شهدت مدن عربية عدة ظروفاً جوية سيئة غير مسبوقة، بينها سقوط ثلوج، وهطول أمطار غزيرة إضافة إلى منخفضات هوائية، ما أدى إلى إعلان حالة طوارئ وإطلاق تحذيرات رسمية.

ففي مصر، شهدت مدينة سانت كاترين السياحية الشهيرة بمحافظة جنوب سيناء (شرق)، صباح اليوم الإثنين، تساقط مكثف للثلوج، وذلك وفق إعلام محلي.

وشهدت أحياء مختلفة من العاصمة القاهرة مساء الأحد لسقوط ثلوج وبرق ورعد بشكل غير معتاد في السنوات الأخيرة، ما أثار تفاعلاً مستمراً من الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تساقطت الثلوج في أحياء في محافظة الجيزة غرب القاهرة مساء الأحد.

وفي الأردن، شهدت مناطق الراجف ودلاغة وجبل مبرك الرصيف ورأس منيف سقوط ثلوج، بجانب تشكل سيول في منطقة وادي المويلح بوادي عربة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية (حكومية) من أن "المملكة ستبقى (الإثنين) تحت تأثير كتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي".

فيما أعلنت وزارة الإدارة المحلية بالأردن حالة الطوارئ المتوسطة جنوبي المملكة والخفيفة في شمالها ووسطها.

وحذر الدفاع المدني الأردني، عبر حسابه بـ"تويتر" الإثنين، من الاقتراب من جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

وفي السعودية، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بـ"تويتر" الإثنين، "إغلاق طريق الهدا في الطائف مؤقتا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، حرصا على سلامة مرتادي الطريق ".

وفي الكويت، هطلت أمطار على مناطق عديدة، وأكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار الحالة المطرية حتى ظهر الثلاثاء، وفق إعلام محلي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد عبد العزيز القراوي قوله إن هناك فرصا لتساقط حبات البرد بالبلاد.